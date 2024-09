Galatasaray: Sabri Sarioglu se confie sur la situation de Hakim Ziyech

Sabri Sarioglu, la légende de Galatasaray, s’est exprimé sur la situation de Hakim Ziyech. Contacté par Le Site info, l’ancien capitaine de la sélection turque a assuré que l’international marocain ne doit pas quitter le club.

«En ce début de saison, Hakim Ziyech traverse un passage à vide. Il a besoin d’acquérir davantage de confiance», a expliqué Sarioglu. «A Galatasaray, j’ai joué avec plusieurs joueurs qui ont le même caractère que Ziyech. Il est si talentueux. Mais sa confiance en lui peut être ébranlée s’il ne se sent pas aimé et apprécié par l’entraîneur et par ses coéquipiers. Ce qui est certain, c’est que le départ de Ziyech serait une grosse erreur. Il est capable de retrouver sa confiance aider l’équipe à remporter des titres», a-t-il ajouté.

Sarioglu confie également que l’entraîneur Okan Buruk a décidé de mettre Ziyech sur le banc de touche après le match face aux Young Boys, en Ligue des champions. «Il l’avait remplacé à la mi-temps, estimant qu’il n’était pas au top de sa forme. A mon avis, toute l’équipe n’était pas au niveau ce jour-là», a précisé le joueur.

H.M.