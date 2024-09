ONE Championship de Muay Thai. Choc de titans attendu pour le Marocain Youssef Assouik

Le champion du monde marocain de Muay Thai, Youssef Assouik, s’apprête à faire ses débuts très attendus au sein de l’organisation internationale d’arts martiaux, ONE Championship, en octobre prochain. À 29 ans, Assouik, qui affiche un impressionnant palmarès de 27 victoires et seulement 3 défaites, affrontera l’ancien challenger thaïlandais pour le titre mondial, Sinsamut Klinmee, lors de l’événement ONE Fight Night 25, qui se tiendra à Bangkok.

Pour ses débuts au ONE Championship, Youssef Assouik se livrera à un véritable choc de titans contre le redoutable Sinsamut Klinmee, un combattant thaïlandais de 28 ans, qui possède un palmarès impressionnant de 82 victoires pour 19 défaites. Klinmee, malgré une récente défaite par KO face au Russe Dmitry Menshikov en mai, reste un sérieux concurrent dans la division des poids légers. Le combat, programmé pour le 5 octobre, marquera certainement une nouvelle étape dans la carrière du champion marocain.

Un parcours exemplaire

Originaire du Maroc, Youssef Assouik est un athlète accompli, ancien champion de deux divisions au Conseil mondial de Muaythai (WMC) et à l’Association internationale de karaté sportif (ISKA). Depuis 2019, il enchaîne neuf victoires consécutives, renforçant sa réputation sur la scène mondiale du Muay Thai. Parmi ses faits d’armes les plus notables, il compte des victoires contre des combattants de renommée internationale comme Liam Nolan dans la Fédération internationale des associations de Muaythai (IFMA) et Jimmy Vienot, qu’il a vaincu pour remporter le titre mondial européen des poids moyens WMC.