Jeux Paralympiques: Mouncef Bouja offre au Maroc sa première médaille d’or

Par LeSiteinfo avec MAP

L’athlète marocain, Mouncef Bouja a décroché la médaille d’or du 400 m (T12), jeudi lors des Jeux Paralympiques qui se tiennent à Paris.

Bouja a remporté le métal précieux après avoir signé un chrono de 48sec 62/100è. L’argent a été enlevé par l’Américain Noah Malone (49.35), alors que le bronze est allé au Tunisien Rouay Jebabli (49.56).

Le Marocain s’est qualifié en finale, mercredi, après avoir bouclé la première série qualificative en 48sec 98/100è, devant le Thaïlandais Kissanapong Tisuwan (50.68) et le Zambien Lassam Katongo (58.77).

A la faveur de ce titre paralympique, le Maroc porte sa moisson à 8 médailles, 1 en or, 3 en argent et 4 en bronze. Les médailles d’argent ont été enlevées par Youssra Karim au lancer de disque (F41), Fatima Zahra El Idrissi sur le 1500 m (T13) et Abdelilah Gani au lancer du poids (F53), alors que les médailles de bronze ont été remportées par Saida Amoudi au lancer de poids (F34), Aymane El Haddaoui dans le concours du 100 m (T47), Ayoub Adouich (-63 kg/K44) et Rajae Akermach (+65 kg/K44) en para-taekwondo.

S.L.