Azzeddine Ounahi : « Je ne commettrai plus les mêmes erreurs qu’avant » (VIDEO)

L’international marocain Azeddine Ounahi a déclaré qu’il a choisi de rejoindre le club grec de Panathinaïkos en toute conviction par le projet sportif de l’équipe, et qu’il était enthousiaste à l’idée de commencer cette nouvelle aventure.

« Le choix a été difficile, car j’ai reçu des offres de plusieurs clubs du Golfe. J’ai dû faire le choix d’une offre qui aura un impact positif sur ma carrière sportive», a déclaré Ounahi à la chaîne officielle de Panathinaïkos.

Ounahi a expliqué avoir ressenti un grand intérêt de la part de la direction de Panathinaïkos ainsi que de l’entraîneur, qui lui a parlé à plusieurs reprises, lui exposant les objectifs et le projet du club pour la nouvelle saison tout en lui assurant qu’il comptait sur lui pour être une partie intégrante de ce projet.

Ounahi a admis avoir traversé des périodes difficiles récemment avec l’Olympique de Marseille, précisant que la blessure qu’il a subie la saison dernière et qui l’a éloigné des terrains pendant un certain temps, l’a beaucoup affecté.

Il a ajouté que les choses ont évolué au cours des dernières heures du mercato, et qu’il a choisi Panathinaïkos parmi les autres offres parce qu’il est conscient que c’est l’offre la plus adaptée pour lui à ce stade de sa carrière.

Ounahi a également souligné qu’il est un joueur qui donne le meilleur de lui-même lorsqu’il se sent aimé et soutenu par la direction. Il a hâte de commencer sa nouvelle expérience et rencontrer le fervent et public du « Pana » qu’il a découvert de près lors de leur rencontre de la saison passée.