Hakim Ziyech vers le Qatar ?

Hakim Ziyech a reçu une offre alléchante d’un club du Golfe. Selon les informations de Le Site info, le club qatari d’Al Arabi souhaite s’attacher les services de l’international marocain et lui a proposé plusieurs avantages afin de le convaincre de quitter la Turquie.

Ziyech, 31 ans, est actuellement en train de réfléchir à cette offre, d’autant plus qu’il ne figure plus dans les plans de l’entraîneur de Galatasaray. De plus, précise Foot Mercato, le club turc souhaite se séparer du Marocain et ainsi se libérer de son gros salaire afin de «s’aligner sur les demandes de la prochaine recrue : Victor Osimhen».

En plus d’Al Arabi, d’autres clubs qataris, dont Al Gharafa, s’intéressent à Hakim Ziyech. L’agent du joueur s’est d’ailleurs envolé au Qatar pour étudier les offres formulées. Affaire à suivre

H.M.