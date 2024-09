Real Madrid: revivez le doublé de Mbappé face au Betis Séville(VIDEO)

Le Real Madrid s’est imposé dimanche soir au stade Santiago-Bernabeu face au Betis Séville (2-0), lors de la quatrième journée de La Liga.

Face à une encourageante équipe sévillane, les hommes de Carlo Ancelotti ont été timides en première période, avant que l’attaquant français Kylian Mbappé n’inscrive un but à la 67e minute, trompant facilement le gardien du Betis du pied gauche après une talonnade de Fede Valverde.

Huit minutes plus tard, Mbappé a doublé la mise sur un penalty obtenu par Vinicius, ouvrant son pied droit pour tromper le gardien portugais Rui Silva parti de l’autre côté.

Avec cette victoire, le club madrilène remonte à la deuxième place avec huit points, comme l’Atlético Madrid et Villarreal, et à quatre longueurs du FC Barcelone, large vainqueur (7-0) de Valladolid samedi.

S.L

FEDE VALVERDE WHAT AN ASSIST! 🤯 pic.twitter.com/PZ9gxzF3BK

Vini jr letting Mbappe take this penalty. I was told he is selfish lol pic.twitter.com/xYv8w9XwOJ

— WolfRMFC (@WolfRMFC) September 1, 2024