Wydad : deux brésiliens tapent dans l’œil d’Ait Menna

Le Wydad Casablanca vise à recruter l’attaquant brésilien Giovanni Santana do Nascimento, actuellement joueur du Corinthians, ainsi que son compatriote et coéquipier Pedrinho, qui évolue au poste de milieu de terrain.

Hicham Aït Menna, président du Wydad Casablanca, a profité de son séjour à Rio de Janeiro, aux côtés de son troisième vice-président Issam Laasli et de l’entraîneur sud-africain Rulani Mokwena, pour finaliser les deux transactions après une réunion prolongée avec les responsables du Corinthians.

Alors que les négociations concernant Pedrinho ont fait des progrès significatifs, les discussions concernant l’attaquant Giovanni sont encore en cours, le club brésilien ayant augmenté ses exigences financières.

Le contrat de Giovanni avec le Corinthians se termine le 30 juin 2025. Il a récemment été promu de l’équipe des moins de 21 ans à l’équipe première. Le contrat de Pedrinho, quant à lui, expire en février prochain, et son club souhaite tirer profit de la vente de son contrat au Wydad pour éviter un départ gratuit.

Giovanni joue en tant qu’attaquant et mesure 1,84 mètre. Il a disputé quatre matchs avec l’équipe brésilienne des moins de 23 ans et est capable de marquer à la fois de la tête et du pied gauche. Sa valeur marchande actuelle est de 2,5 millions d’euros.

Pedrinho et Giovanni sont considérés comme des étoiles montantes du championnat brésilien et ont brillé ensemble avec l’équipe des moins de 21 ans. L’attaquant Giovanni est originaire du club brésilien de Capivariano et a rejoint le Corinthians en 2022 pour un montant de 550 000 euros.