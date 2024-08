Manchester United : Noussair Mazraoui passe sa visite médicale

L’international marocain Noussair Mazraoui se prépare à se rendre en Angleterre avec son coéquipier du Bayern Munich, le néerlandais Matthijs de Ligt, pour signer à Manchester United.

Selon les rapports britanniques, un accord a été conclu entre Manchester United et le Bayern Munich pour l’acquisition des joueurs, sous réserve de la réussite des examens médicaux.

Le Bayern a accepté de libérer Mazraoui pour Manchester United contre 15 millions d’euros, plus 5 millions d’euros en variables, tandis que le transfert de de Ligt s’élève à 45 millions d’euros.

Mazraoui signera un contrat de cinq ans avec Manchester United, avec une option pour une sixième saison.

