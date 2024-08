JO 2024: l’Ethiopien Tamirat Tola bat le record olympique (Marathon)

Par LeSiteinfo avec MAP

L’Éthiopien Tamirat Tola a remporté, samedi, le marathon hommes des Jeux olympiques de Paris, en battant le record olympique.

Tola, qui fête ses 33 ans dimanche, s’est lui imposé en 2h 06 min 26 sec, nouveau record olympique, un exploit sur un parcours si exigeant, devant le Belge Bashir Abdi, à 21 sec, et le Kényan Benson Kipruto, à 34 sec.

Hyper solide d’un bout à l’autre de la course, Tola en a pris la tête autour du 20e kilomètre et a prouvé qu’il avait de bonnes jambes sur ce marathon vallonné avec 436 m de dénivelé positif et 438 de dénivelé négatif, presque entièrement placés entre les 15e et 30e kilomètres. Son attaque dans la côte du Pavé des Gardes, quand la route s’est brutalement relevée pour la seconde fois du parcours, a été décisive.

Tamirat Tola devient le quatrième Ethiopien champion olympique du marathon masculin après le pionnier Abebe Bikila (1960 et 1964), Mamo Wolde (1968) et Gezahegne Abera (2000).

Tola avait intégré l’équipe éthiopienne sur le tard en remplacement de Sisay Lemma, forfait.

Déjà médaillé olympique sur la piste, en bronze sur 10.000 m à Rio en 2016, il avait aussi décroché des médailles aux Mondiaux sur marathon, l’argent en 2017 à Londres et l’or en 2022 à Eugene (Etats-Unis).

L’Ethiopien avait abandonné à Londres en avril et, quelques mois avant son succès dans le prestigieux marathon de New York (2023), aux Mondiaux de Budapest en 2023. Il possède un record en 2 h 03 min 39, établi à Rotterdam en 2021.

