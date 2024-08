Affaire Imane Khelif: la boxeuse marocaine Oumayma Belahbib saisit la justice

La boxeuse marocaine Oumayma Belahbib a saisi la justice après avoir été accusée d’être à l’origine de la controverse autour de l’Algérienne Imane Khelif.

Contactée par Le Parisien, Oumayma a confié avoir déposé plainte pour cyber-harcèlement, insultes, menaces de mort et diffamation. «J’ai reçu beaucoup de messages de haine et des menaces sur les réseaux sociaux. Plus de 200 messages par jour depuis le 1er août, jour du match entre Imane Khelif et Angela Carini. J’ai également reçu des contenus violents contenant mon identité et mon visage», a indiqué la boxeuse de 27 ans.

Oumayma Belhabib a été victime de diffamation vu qu’elle est également membre du comité des athlètes au sein de la fédération internationale de boxe (IBA). En 2023, l’instance avait écarté I’Algérienne Imane Khelif et la Taiwanaise Lin Yu-ting qui, après avoir effectué certains tests, «présentaient des taux élevés de testostérone».

«Je suis malheureusement un bouc émissaire. On me reproche d’être à l’origine du complot contre Imane car je serai sa concurrente, car je suis Marocaine et car je suis membre de l’IBA. C’est un problème entre ces deux boxeuses (Imane Khelif et Angela Carini) et moi je suis mis au milieu», a déploré la jeune boxeuse.

H.M.