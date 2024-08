Di Maria tranche pour son avenir

Par LeSiteinfo avec MAP

L’Argentin Ángel Di María a prolongé son contrat d’une saison avec le Benfica, a annoncé mardi le club portugais.

« Le Sport Lisboa e Benfica et le footballeur Ángel Di María ont prolongé leur relation contractuelle pour une saison supplémentaire. Le champion du monde pour l’Argentine se prépare à effectuer sa 5e saison, en deux périodes, avec les Aigles (2007-2010 et 2023-2025) », s’est félicité le club dans un communiqué.

Le vainqueur de la dernière Copa América était revenu l’été dernier à Lisbonne après l’avoir quittée en 2010. L’an passé, l’ailier de 36 ans a marqué 17 buts et délivré 15 passes décisives en 48 apparitions toutes compétitions confondues.

« Je suis heureux de rester une année de plus à Benfica, de pouvoir continuer à porter ce maillot, et j’espère qu’il sera possible de remporter les titres que je n’ai pas obtenus la saison dernière », a déclaré Di María, cité par le communiqué.

Di Maria a remporté la Ligue des champions 2014 et le championnat d’Espagne 2012 avec le Real Madrid. Il a notamment été cinq fois champion de France avec le PSG entre 2016 et 2022, et champion du Portugal en 2010 avec Benfica.

S.L