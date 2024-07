Manchester United tranche pour l’avenir d’Erik ten Hag

Par LeSiteinfo avec MAP

L’entraîneur Erik ten Hag a prolongé son contrat avec Manchester United jusqu’en 2026, a annoncé, jeudi, le club de Premier League. Le Néerlandais, qui a rejoint United en provenance de l’Ajax, a remporté deux trophées en deux ans à Old Trafford. Son contrat précédent, qu’il avait signé lors de sa nomination en 2022, devait expirer en 2025.

« Je suis très heureux d’avoir trouvé un accord avec le club pour continuer à travailler ensemble », a déclaré le tacticien de 54 ans, cité dans un communiqué. « En regardant les deux dernières années, nous pouvons être fiers des deux trophées remportés et des nombreux exemples de progression par rapport à la situation dans laquelle nous nous trouvions lorsque je suis arrivé », a-t-il souligné, tout en rappelant « qu’il reste encore beaucoup de travail à accomplir ».

Lors de la première saison de Ten Hag, United a terminé troisième de la Premier League et le Néerlandais a mis fin à six ans d’attente pour un titre en remportant la finale de la coupe de la ligue contre Newcastle. Sa deuxième saison a été plus compliquée, United ayant terminé huitième de la Premier League, tout en étant éliminé dès la phase de groupes de la Ligue des champions.

Toutefois, une victoire 2-1 contre Manchester City en finale de la coupe d’Angleterre en mai a permis à Ten Hag de finir la saison sur une bonne note.

S.L.