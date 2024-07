Finales de la Coupe du Trône: l’arbitre Abdelkrim Ziani toujours recordman

Par LeSiteinfo avec MAP

L’arbitre Abdelkrim Ziani détient toujours le record des finales officiées en Coupe du Trône de football, depuis la première édition disputée en 1957 à Casablanca.

Ziani a arbitré cinq finales (1959, 1962, 1969, 1971 et 1974), suivi de Redouane Jiyed avec quatre finales (2013, 2016, 2021, 2023) et de Mohamed Boukili, Said Belqola et Slimane Brahmi, avec trois finales chacun. La première finale de 1957, entre le Mouloudia d’Oujda et le Wydad de Casablanca, avait été officiée par Boubker Lazrak.

Voici la liste des arbitres ayant dirigé les finales de la Coupe du Trône :

1957 : Boubker Lazrak.

1958 : Corcoles.

1959 : Abdelkrim Ziani.

1960 : Mohamed Boukili.

1961 : Mohamed Meknassi.

1962 : Abdelkrim Ziani.

1963 : Mohamed Bellefkih.

1964 : Mohamed Boukili.

1965 : Mohamed Boukili.

1966 : Mohamed Benjelloun.

1967 : Mustapha Sabri.

1968 : Driss Bourzgi.

1969 : Ablekrim Ziani.

1970 : Charaf Abdekrim.

1971 : Abdelkrim Ziani.

1973 : Mohamed Benali.

1974 : Abdelkrim Ziani.

1975 : M’hamed Hajjane.

1976 : Abdelali Naciri.

1977 : Mohamed Bahou.

1978 : M’hamed Stali.

1979 : Baba Laouissi.

1980 : M’hamed Larache.

1981 : Mohamed Hajjane.

1982 : Hassan Chafai.

1983 : H’mida Taouil.

1984 : Abdelali Naciri.

1985 : Mohamed Bahou.

1986 : Omar Aboulkacim.

1987 : Hassan Najachi.

1988 : Abdelkébir Najidi.

1989 : Mohamed Jayed.

1990 : Hassan Chafai.

1991 : Mustapha Zhar.

1992 : Said Belqola.

1993 : Miloud Bouchikhi.

1994: Yahya Hadqa.

1995 : Mohamed Bahar.

1996 : Said Belqola.

1997 : Yahya Hadqa.

1998 : Said Belqola.

1999 : Abderrahim Larjoune.

2000 : Slimane Brahmi.

2001 : Mohamed El Guezzaz.

2002 : Abdellah Achiri.

2003 : Said Tahiri.

2004 : Slimane Brahmi.

2005 : Mohamed El Guezzaz.

2006 : Slimane Brahmi.

2007 : Khalil Rouissi.

2008 : Said Tahiri.

2009 : Bouchaib Lahrech.

2010 : Mohamed Yara.

2011 : Abdellah Achiri.

2012 : Rachid Boulehouajeb.

2013: Redouane Jiyed.

2014: Rachid Boulahouajeb.

2015: Bouchaib Lahrech.

2016: Redouane Jiyed.

2017: Hicham Tiyazi.

2018: Samir Guezzaz.

2019 : Adil Zouraq 2020 : Bouchra Karboubi

2021 : Redouane Jiyed

2022 : Yassine Bouslim

2023 : Redouane Jiyed.

