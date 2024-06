Sofyan Amrabat et Youssef En-Nesyri vers l’Arabie Saoudite ?

Le championnat saoudien continue de charmer les joueurs marocains et étrangers. D’après des médias sportifs, deux Lions de l’Atlas seraient prêts à rejoindre la Saudi Pro League pour y entamer une nouvelle aventure. Il s’agit de Sofyan Amrabat et Youssef En-Nesyri dont les clubs, Manchester United et Séville FC, soutiennent leurs transferts afin d’en profiter financièrement.

Par ailleurs, Julian Lopetegui a appelé les dirigeants de West Ham à formuler une offre officielle au FC Séville afin de s’attacher les services de Youssef En-Nesyri. Selon des médias espagnols, le nouvel entraîneur du club londonien et ex-coach de la formation andalouse met en effet l’attaquant marocain en tête des joueurs qu’il souhaite recruter pour renforcer son effectif.

A noter que West Ham avait déjà approché Séville en juillet 2022, en janvier et en août 2023 pour un éventuel transfert, sauf que les négociations avaient échoué. L’opération est susceptible, cette fois-ci, d’aboutir vu que le club espagnol est prêt à se séparer de l’international marocain dont le contrat court encore jusqu’en juin 2025.

En plus de West Ham, Fenerbahçe SK, entraîné par José Morinho, espère également s’offrir l’attaquant à partir de cet été. C’est le cas également de Manchester United et de l’AC Milan. Affaire à suivre.

H.M.