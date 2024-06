Coupe du trône : la date de la finale AS FAR-RCA dévoilée

La Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF) a annoncé ce jeudi que la finale de la Coupe du Trône pour la saison sportive 2022-2023, qui opposera les équipes de l’Association Sportive des Forces Armées Royales (AS FAR) et du Raja Club Athletic, se tiendra le lundi 1er juillet 2024 au Grand Stade d’Agadir.

Pour rappel, Le Raja Casablanca s’est qualifié en finale de la Coupe du Trône de football (saison 2022-2023) en battant le Mouloudia Oujda sur le score de 4 buts à 3 après prolongations (temps réglementaire : 2-2), tandis que l’AS FAR s’est qualifiée en battant le Maghreb Fès sur le score de 2 buts à 0.