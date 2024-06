Raja-MCO: où et quand voir la demi-finale ? (Coupe du Trône)

Le Grand stade d’Agadir accueille ce mardi la seconde demi-finale de la la Coupe du Trône qui opposera le Raja de Casablanca au Mouloudia d’Oujda.

Après son sacre en Botola, le club casablancais est surmotivé pour s’adjuger un 9e titre de Coupe du Trône et se hisser à la 2e position des clubs les plus titrés dans cette compétition aux côtés de son rival le Wydad Casablanca, et derrière l’AS FAR (12 titres).

Les coéquipiers d’Anas Zniti lorgnent la 15e finale en Coupe du Trône dans l’histoire du club, qui a remporté le titre en 1974, 1977, 1982, 1996, 2002, 2005, 2012 et 2017. Le Raja Casablanca avait perdu les finales de 1965, 1968, 1983, 1992, 2013 et 2022.

Le Raja a atteint les demi-finales après avoir battu le Hassania Agadir (4-2) en quarts et le Chabab Mohammedia (1-0) en huitièmes de finale. Pour le Mouloudia Oujda, le match de demi-finale est l’occasion idéale de surmonter la déception de la relégation en D2, après une saison difficile parmi l’élite.

Le coup d’envoi de la rencontre sera donné à 20 heures. Elle sera retransmise sur Arryadia HD.

S.L.