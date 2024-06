Euro 2024: le Portugal s’offre la Turquie

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Portugal a tranquillement assuré sa qualification pour les 8es de finale de l’Euro-2024 en dominant 3-0 la Turquie, samedi à Dortmund.

Déjà vainqueurs de la République tchèque 2-1 lors de la première journée, les Portugais ont rapidement ouvert le score grâce à Bernardo Silva (21e), avant qu’un cafouillage turc et un but contre-son-camp du défenseur Akaydin (28e) ne leur permette de prendre le large. Fernandes (56e), sur une offrande de Ronaldo, a aggravé la marque.

Les hommes de Roberto Martinez comptent à présent six points, contre trois pour les Turcs, et sont assurés de terminer en tête du groupe F. La Turquie devra elle assurer sa qualification mercredi contre la République tchèque, qui compte un point après son match nul 1-1 contre la Géorgie plus tôt dans la journée.

Le Portugal, qui ne cache pas ses ambitions pour cet Euro, s’est montré bien plus consistant que contre les Tchèques, où il avait été mené 1-0 avant de renverser la rencontre en toute fin de match grâce à un but de Francisco Conceiçao pour arracher la victoire.

S.L.