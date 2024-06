Euro 2024 : victoire précieuse de l’Angleterre face à la Serbie

Par LeSiteinfo avec MAP

L’Angleterre, vice-championne en titre, a lancé son Euro par une victoire 1-0 contre la Serbie grâce à un but rapidement inscrit par son meneur de 20 ans, Jude Bellingham (13e), dimanche à Gelsenkirchen.

Malgré une ouverture du score dès le premier quart d’heure, les joueurs de Gareth Southgate ne sont jamais parvenus à se mettre à l’abri. Manquant de précision dans le dernier geste, à l’image de la frappe trop croisée de Kyle Walker (24e) et de la barre transversale de Jarrod Bowen, les Anglais ont aussi dû composer avec un Harry Kane transparent (deux ballons touchés en première mi-temps).

Les Three Lions n’ont pas montré grand chose et auraient même pu concéder l’égalisation en fin de match si Pickford ou Kane, non loin de sa ligne, ne s’interposait.

L’équipe du capitaine Harry Kane prend seule la tête du groupe C (1er, 3 points), avec deux longueurs d’avance sur le Danemark, son prochain adversaire, accroché plus tôt par la Slovénie (1-1).