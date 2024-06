Botola D2: le DHJ a son sort en main pour remonter à l’élite

Par LeSiteinfo avec MAP

Après que le COD Meknès a été promu chez l’élite en Botola Pro D1 « Inwi », le deuxième billet pour l’ascension en première division suscite une lutte acharnée entre le Difaa El Jadida, l’USM Oujda et l’Ittifaq Marrakech, à l’occasion de la 30e et dernière journée du championnat de D2.

Le Difaa El Jadida, en déplacement chez l’Olympique Dcheira, dispose des meilleures chances pour revenir chez l’élite et accompagner ainsi le COD Meknès (58 pts).

Les Chevaliers de Doukkala, deuxièmes au classement avec 51 unités, peuvent se contenter d’un match nul pour accéder à la D1 et distancer leurs poursuivants directs, l’USM Oujda (3e, 49 pts) et le Kawkab Marrakech (4e, 48 pts).

L’équipe de l’Oriental, elle, est acculée à la victoire face à la Jeunesse El Massira (12e, 34 pts) tout en espérant une défaite du Difaa El Jadida pour pouvoir rejoindre la première division, tandis que le Kawkab Marrakech est appelé à battre le Chabab Ben Guérir et attendre la défaite du Difaa El Jadida et un match nul ou une défaite de l’USM Oujda.

En bas du classement, l’Ittifaq Marrakech, 14e avec 27 unités, est contraint à la victoire contre l’Olympique Khouribga, 8e avec 36 points, ex æquo avec le Chabab Atlas Khénifra, pour pouvoir se maintenir en D2.

Quant au Wydad Fès (15e, 26 pts) et l’AS Salé, lanterne rouge (24 pts), qui vont s’affronter lors de cette dernière journée, ils n’ont plus leur destin en main pour éviter la relégation. Le Wydad Fès lorgne la victoire contre l’AS Salé et une défaite de l’Ittifaq Marrakech. L’AS Salé se doit également de vaincre le Wydad Fès et attendre une défaite de l’Ittifaq.

Pour rappel, le COD Meknès avait retrouvé sa place parmi les clubs de l’élite à l’issue de la 27e journée de Botola Pro D2 « Inwi ».

Ci-après le programme de la 30e et dernière journée prévue samedi (17h00) :

Jeunesse El Massira – USM Oujda

Kawkab Marrakech – Chabab Ben Guérir

Olympique Khouribga – Ittifaq Marrakech

Olympique Dcheira – Difaa El Jadida

Racing Casablanca – COD Meknès

Raja Béni Mellal – Chabab Atlas Khénifra

Stade Marocain – Rapide Oued Zem

Wydad Fès – AS Salé

S.L.