Chadi Riad à Crystal Palace: c’est officiel ! (PHOTOS)

L’international marocain Chadi Riad a rejoint Crystal Palace avec un contrat qui s’étale jusqu’en juin 2029, a annoncé, vendredi, le club de Premier League.

Le défenseur de 20 ans a récemment obtenu ses trois premières sélections en équipe nationale, débutant avec le Maroc contre la Sierra Leone en janvier et marquant son premier but international contre le Congo-Brazzaville en début de semaine. « En tant qu’international à part entière à seulement 20 ans, Chadi est un jeune joueur passionnant que nous sommes ravis d’accueillir au sein du club », a relevé le président de Crystal Palace, Steve Parish.

« Son arrivée ajoute de la qualité à une équipe déjà pleine de talent et de potentiel, et je suis impatient de le voir contribuer à l’équipe cette saison et au-delà », a-t-il ajouté, cité dans un communiqué. « Je suis très heureux de rejoindre Crystal Palace. Je souhaitais venir ici en raison de l’histoire du club et du championnat dans lequel il évolue. Ils m’ont expliqué comment ils ont joué cette année et je pense que cela correspond parfaitement à ma façon de jouer », a indiqué, pour sa part, le joueur marocain.

Le Lion de l’Atlas, qui a commencé sa carrière de jeune au RCD Mallorca avant de rejoindre le FC Barcelone, arrive dans le sud de Londres après une saison impressionnante en prêt au Real Betis.

S.L.