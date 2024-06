Botola: Raja, AS FAR… Le suspense jusqu’au bout

La Botola Pro D1 “Inwi” de football a tenu, comme à l’accoutumée, toutes ses promesses en termes de suspense et de rivalité intense avec la course-poursuite cette saison entre le Raja Casablanca et l’AS FAR. Le champion du Maroc ne sera connu qu’au terme de la 30è et dernière journée prévue jeudi et vendredi.

Si le Raja, leader avec 69 points et qui se déplacera chez le Mouloudia Oujda, a son destin en main, l’AS FAR, dauphin avec 68 points, doit s’imposer face à son voisin du FUS et attendre un faux pas des « Vert et blanc ». Le club militaire, champion du Maroc en titre, a mené la danse durant la quasi-totalité de l’actuelle saison et n’a lâché la première place que lors de la 29è journée quand il a fait match nul (2-2) chez le Moghreb Tétouan. Le Raja, de son côté, n’a pas refusé le cadeau et a remporté le derby casablancais face à son rival du Wydad grâce à un but d’Adam Nafati dans les arrêts de jeu (90+2).

Le Raja, auteur d’une saison exceptionnelle marquée par 20 victoires contre 9 nuls et sans la moindre défaite, a tenu la dragée haute à ses concurrents cette année avec un rendement régulier, une attaque en feu (49 buts), la deuxième en championnat derrière l’AS FAR (63) en plus de sa ligne défensive, la meilleure cette saison, qui n’a encaissé que 15 réalisations. Il se déplacera à Oujda avec un double objectif, en l’occurrence remporter ce match couperet et perpétuer son invincibilité en championnat cette saison. Décidément, l’AS FAR pourra se mordre les doigts si le titre lui échappe ainsi, d’autant plus qu’elle a dominé le championnat de la tête et des épaules avant de trébucher lors de la dernière journée et d’offrir le fauteuil de leader au Raja.

Autre fait saillant cette saison en Botola Pro D1 est que le duo de tête a étouffé toute concurrence pour le titre puisque le club classé à la troisième place, la Renaissance Berkane, est distancé de 17 points de la tête du classement alors que le 4è, l’Union Touarga, accuse 26 points de retard sur le Raja, ce qui est en soi un fait rare en championnat national.

Si le FUS Rabat, cinquième avec 43 points, ex-aequo avec l’Union Touarga, disputera son match face à l’AS FAR avec en ligne de mire de s’emparer de la 4è place afin d’espérer participer à la Coupe de la Confédération, le Mouloudia Oujda (13è/25 pts), lui, jouera sa survie en championnat face au Raja. Malgré l’aubaine qu’il a reçu de la commission d’appel de la Ligue nationale de football professionnel (LNFP) qui avait décidé de retirer les points de la victoire de la Jeunesse sportive Salmi (JSS) face à l’Union Touarga (UTS/1-0) lors de la 26è journée, le MCO sera acculé à la victoire, ou à défaut, attendre une contre-performance du Chabab Mohammedia et de la JSS, qui comptent tous les deux 24 points (14è), et qui seront opposés loin de leurs bases, respectivement, à l’Ittihad Tanger et au Youssoufia Berrechid, déjà relégué en deuxième division.

Voici, par ailleurs, le programme de la 30è et dernière journée (18h00): Jeudi 13 juin :

Renaissance Berkane – Renaissance Zemamra Vendredi 14 juin : Youssoufia Berrechid – Jeunesse Sportive Salmi

AS FAR – FUS Rabat Ittihad Tanger – Chabab Mohammedia

Maghreb Fès – Olympic Safi Mouloudia Oujda – Raja Casablanca

Union Touarga – Hassania Agadir Wydad Casablanca – Moghreb Tétouan

S.L.