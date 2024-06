La CAF peine à trouver une date pour la CAN 2025

La Confédération Africaine de Football (CAF) rencontre des difficultés pour trouver une date pour la tenue de la Coupe d’Afrique des Nations 2025. La CAF coordonne avec la FIFA et le Maroc (pays organisateur) pour déterminer une date appropriée.

Selon le site français « Foot Mercato », la CAF envisage d’organiser la prochaine Coupe d’Afrique des Nations au Maroc entre décembre 2025 et janvier 2026, une période inhabituelle pour cette compétition continentale, traditionnellement organisée en mars, puis déplacée entre janvier et février, et jouée en été en 2019 en Égypte.

Le même site a confirmé que la date mentionnée ne chevauchera pas les matchs de la Ligue des champions de l’UEFA dans son nouveau format, car les matchs de la CAN se joueront entre la fin de la phase de groupes de la Ligue des champions et le début des phases à élimination directe.

La même source a également expliqué qu’organiser la CAN en été au Maroc serait compliqué, en raison de la tenue de la Coupe du Monde des Clubs dans son nouveau format aux États-Unis entre le 15 juin et le 13 juillet de l’année prochaine, et de la Coupe du Monde 2026 qui se déroulera en été aux États-Unis, au Mexique et au Canada.