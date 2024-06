Ayoub El Kaabi a inscrit le 4e but des Lions de l’Atlas et le second but personnel face au Congo. Ci-dessous, la vidéo du quatriéme but.

Le Nueve Ayoub El Kaabi frappe encore une fois sous une passe décisive incroyable de Azzedine Ounahi ! 😳🇲🇦 Quelle construction de jeu, poulet ! 🍗😮‍💨 pic.twitter.com/75w9rs8gfU — TFT MOROCCO (@TFT_Morocco) June 11, 2024