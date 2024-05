Issoufou Dayou vers le Wydad ?

Plusieurs pages spécialisées en sport ont annoncé qu’Issoufou Dayou et le Wydad de Casablanca sont parvenus à un accord pour un transfert lors du prochain mercato.

Une source de la RS Berkane a balayé ces rumeurs d’un revers de main, assurant que le joueur burkinabé a prolongé son bail, en 2023, pour deux autres saisons. «Dayou se sent bien à la RSB et ne compte pas changer de club. Son contrat court jusqu’en 2025», précise-t-on.

Et d’ajouter que le défenseur, qui a rejoint Berkane en 2015, a refusé plusieurs offres ces dernières années, du WAC, du Raja et de clubs tunisiens et égyptiens souhaitant s’attacher ses services. «Il est resté fidèle à la RSB avec laquelle il a remporté plusieurs titres», a confié notre source.

H.M.