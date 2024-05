Euro-2024: les arbitres ne s’adresseront qu’aux capitaines

Par LeSiteinfo avec MAP

L’Union des Associations Européennes de football (UEFA) a annoncé mardi que les arbitres du prochain Euro de football (14 juin-14 juillet) expliqueront mieux leurs décisions mais ne s’adresseront qu’aux capitaines et pourront avertir les autres joueurs qui chercheraient à s’immiscer.

« Nous voulons des arbitres avec une forte personnalité qui prennent des décisions – parfois impopulaires – et les assument sur le terrain, mais nous voulons aussi qu’ils soient plus ouverts », écrit dans un communiqué Roberto Rosetti, responsable de la commission des arbitres au sein de l’instance européenne.

Les officiels du prochain tournoi continental vont donc « partager plus de détails avec les joueurs et entraîneurs pour les aider à comprendre ce qui a conduit à certaines décisions » et « créer un climat de confiance », d’autant qu’ils « reçoivent beaucoup d’informations » de l’assistance vidéo à l’arbitrage, précise l’ex-arbitre international italien.

« Nous demandons à toutes les équipes de veiller à ce que le capitaine soit le seul joueur qui parle à l’arbitre », ajoute Roberto Rosetti, précisant que si le capitaine est un gardien, « il faudra évidemment désigner un joueur de champ pour remplir ce rôle si un incident se produit à l’extrémité du terrain ».





« Tout joueur qui ignorera le rôle de son capitaine et/ou qui s’approchera de l’arbitre en manifestant un manque de respect ou une contestation sera averti », ajoute encore Roberto Rosetti.

