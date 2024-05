Les supporters de l’AS FAR interdits de se déplacer à Agadir

Les autorités locales de la ville d’Agadir ont décidé d’interdire le déplacement des supporters de l’AS FAR pour le match face à l’Olympique Dcheira, prévu ce mercredi en marge des quarts de finale de la Coupe du Trône.

Suite à cette décision, Dcheira a publié un communiqué sur sa page officielle, annonçant qu’aucune part des billets ne sera attribuée aux Militaires.

Pour rappel, les supporters du Raja avaient également été interdits de se déplacer à Agadir, où a eu lieu le match HUSA-RCA pour le compte des quarts de finale de la Coupe du Trône. Les Verts se sont imposés sur le score de 4-2.

Par ailleurs, le Raja et le MAS ont assuré leur qualification pour les demi-finales de la Coupe du Trône et attendent les résultats des matchs OCK-MCO et OD-AS FAR mercredi prochain.





A.I