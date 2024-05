Officiel: Kylian Mbappé annonce son départ du PSG (VIDEO)

C’est officiel. Kylian Mbappé a annoncé la fin de son aventure avec le PSG. Dans une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux, l’attaquant français a indiqué qu’il ne prolongera pas son contrat avec le club.

«C’est ma dernière année au Paris Saint Germain. Je ne vais pas prolonger et je vais terminer mon aventure dans quelques semaines. Je jouerai mon dernier match au Parc des Princes dimanche. Beaucoup d’émotion, beaucoup d’années où j’ai eu la chance et l’immense honneur de faire partie du plus grand club de France», a confié le joueur.

Arrivé au PSG en provenance de Monaco en 2017, Kylian Mbappé a disputé 306 matchs avec le club parisien toutes compétitions confondues. Il a inscrit 255 buts devenant le meilleur buteur de l’histoire du PSG.

L’international français a remporté six titres de champion de France, trois Coupes de France et deux Coupes de la Ligue.





H.M.