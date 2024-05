Tamuda Bay Eco Triathlon : un événement sportif engagé pour l’environnement et la durabilité

Le Tamuda Bay Eco Triathlon (TBET) est bien plus qu’une compétition sportive, c’est un engagement en faveur de l’environnement et du développement durable. Ce rendez-vous privilégié capitalise sur une forte notoriété, il est devenu aujourd’hui le TOP 1 en Afrique et dans le Top 10 de la Méditerranée.

Durant la conférence de presse officielle du TBET, les organisateurs ont présenté en avant-première les nouveautés, les chiffres clés et les actions prévues lors de cette édition excitante du TBET :

Plus de 850 participants professionnels et amateurs de 20 nationalités différentes seront au RDV cette édition pour parcourir les paysages époustouflants entre les montagnes du RIF et les plages de la Méditerranée.

3000 nuitées d’hébergement pour les participants et les accompagnateurs durant le weekend de l’événement.

Pour la première fois au Maroc et en Afrique, le TBET propose un service de transport des vélos pour encourager le covoiturage et réduire l’empreinte carbone. Cette initiative vise à faciliter la participation des passionnés de cyclisme à notre événement tout en promouvant une mobilité durable.

Action de sensibilisation aux bienfaits du sport pour les jeunes élèves d’une école primaire dans le village Al Kouf dans la région du Barrage Smir ainsi que la distribution de 100 équipements sportifs complets.

Organisation de IKEA KIDS RACE en faveur de 150 enfants de la région.

Organisation d’une course pour 30 personnes à mobilité réduite afin d’encourager la pratique du sport pour tous.

Mise en place de stations de tri sélectif pour faciliter la gestion des déchets générés par le ravitaillement et les

repas après la course.

Rejoignez-nous du 10 au 12 Mai à M’diq pour assister à un show inoubliable et soutenir notre mission pour un Maroc Sportif vert et plus durable.