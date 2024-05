Wydad : les adhérents demandent une réunion en urgence avec le président

Le comité des adhérents du Wydad a invité Abdelmajid Bernaki, président du club, à tenir une réunion urgente suite à la suspension des adhésions.

Les adhérents du club casablancais souhaitent clarifier un bon nombre de sujets, dont la fixation de la date de la tenue d’une assemblée générale électorale, ainsi que la date à laquelle seront ouvertes les candidatures pour le poste de président du club.

Les adhérents du Wydad s’attendent à l’annonce d’une année électorale anticipée, afin de préparer sereinement les cotisations de la saison prochaine, d’autant plus que le club s’apprête à participer à la Coupe du monde des clubs.

Parmi les autres sujets dont les adhérents veulent discuter avec Bernaki figurent notamment les dossiers de renouvellement des contrats et des affectations et la nomination d’un nouvel entraîneur, surtout que l’actuel président s’est mis d’accord en principe avec un entraîneur pour diriger l’équipe la saison prochaine, et qu’il a également entamé des négociations avec certains joueurs pour rejoindre le club casablancais.





Pour rappel, 472 personnes ont rejoint le Wydad, et ce, après que les droits d’inscription ont été réduits de 20.000 DH à 10.000 DH.