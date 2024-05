Mercato : une star du TP Mazembe se rapproche du Raja Casablanca

L’équipe du Raja Club Athletic (RCA) poursuit ses négociations avec l’agent du joueur international congolais, Christian Kinsombi (24 ans), afin de conclure rapidement son transfert au club.

Le contrat de Kinsombi avec le TP Mazembe expire au mois de juin prochain, et la direction du club congolais a été informée de son refus de prolonger son contrat, laissant à son agent la tâche d’étudier les offres qu’il reçoit.

Le Raja a proposé à Kinsombi un contrat de trois saisons, après sa performance cette saison dans la Ligue des champions africaine, malgré l’élimination en demi-finale contre le club égyptien d’Al Ahly. Kinsombi joue en tant qu’ailier droit et gauche, et a participé avec l’équipe nationale de la République démocratique du Congo (RDC) à cinq matches, marquant ainsi un but. Cette saison, il a également participé avec le TP Mazembe à la Supercoupe africaine et à la Ligue des champions.

Le Raja vise, lors du prochain mercato estival, des joueurs dont les contrats arrivent à expiration en juin prochain, à commencer par le gardien de but du Chabab Mohammedia, Mehdi Harrar, et le joueur de Maghreb de Tétouan, Hilal Ferdaousi, ainsi que le joueur de l’Olympique d’Asfi, Younes Najjari.