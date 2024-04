Premier League: Liverpool aura besoin d’un miracle pour être sacré champion

Par LeSiteinfo avec MAP

Liverpool s’est contenté d’un match nul (2-2), samedi en déplacement chez West Ham, réduisant ainsi considérablement ses chances de remporter le titre en championnat d’Angleterre, avec seulement trois matches restants à disputer pour les « Reds ».

Avec deux matches nuls et deux défaites sur les cinq dernières rencontres de championnat, les hommes de Jürgen Klopp comptent 75 points, derrière Arsenal (1er, 77 pts) et Manchester City (2e, 76 pts) qui ont respectivement un et deux matches en plus à disputer.

De plus, le calendrier n’incite pas à l’optimisme pour les supporters de Liverpool, avec des ultimes rencontres contre Tottenham, Aston Villa et Wolverhampton.

En première période, Jarrod Bowen a donné l’avantage à West Ham sur une tête décroisée (43e, 1-0), marquant son 16e but de la saison en Premier League, le 20e toutes compétitions confondues. Les Reds ont réussi à égaliser juste après la mi-temps sur une frappe sans élan d’Andy Robertson placée hors de portée d’Areola (48e, 1-1). Sur leur lancée, ils ont réussi à prendre l’avantage sur un cafouillage à la 65e (1-2).





Les « Hammers » ont toutefois réussi à répliquer via Bowen, qui a déposé un centre parfait pour la tête de Michail Antonio, laissé trop seul dans la surface (77e, 2-2).

S.L.