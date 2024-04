CAN Futsal : le Maroc affrontera la Libye en demi-finale

Par LeSiteinfo avec MAP

Les sélections égyptienne et libyenne de futsal se sont qualifiées pour les demi-finales de la Coupe d’Afrique des nations (CAN Maroc-2024), après avoir battu, respectivement, la Mauritanie (7-6) et la Namibie (11-5), mardi à Rabat, pour le compte de la 3e journée du groupe B de cette compétition qui se tient jusqu’au 21 avril au Maroc.

Pour une place en finale, l’Egypte affrontera l’Angola, tandis que le Maroc croisera le fer avec la Libye.

Les trois premières équipes de cette compétition africaine décrocheront leur billet pour la Coupe du Monde de Futsal de la FIFA qui se tiendra du 14 septembre au 6 octobre prochains en Ouzbékistan.

Les compétitions de cette grand-messe du futsal continental sont disputées à la salle Ibn Yassine et au Palais des Sports du Complexe Sportif Prince Moulay Abdellah de Rabat.