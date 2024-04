La valeur marchande de Brahim Diaz grimpe !

La valeur marchande de Brahim Diaz a enregistré une belle hausse. Dans sa dernière mise à jour, le site spécialisé Transfertmarkt a indiqué que la valeur de l’attaquant du Real Madrid est aujourd’hui de 35 millions de dirhams grâce à ses bonnes prestations en club et sa convocation en sélection nationale.

En février dernier, la valeur de Brahim Diaz ne dépassait pas 20 millions d’euros.

Rappelons que le joueur a participé aux deux derniers matchs des Lions de l’Atlas face à l’Angola et à la Mauritanie, en marge des préparatifs pour la CAN 2025 et les éliminatoires du Mondial 2026.

Brahim Diaz, de son nom complet Brahim Abdelkader Diaz, natif de Malaga en 1999, a appris à jouer au football au sein du club espagnol de Málaga CF, avant de rejoindre la formation anglaise de Manchester City à l’âge de 14 ans, y faisant ses débuts professionnels en 2016. Vainqueur de la Premier League en 2018 avec les Citizens, il remporte également la Coupe de la Ligue anglaise à deux reprises : en 2018 et 2019 ainsi que la Community Shield en 2019.





S’engageant avec le Real Madrid en 2019, Diaz est prêté durant trois saisons à l’AC Milan. Lors de son passage chez les Rossoneri, il remporte le championnat italien en 2022, avant de faire son retour au Real Madrid en 2023.

Déjà vainqueur de la Supercoupe d’Espagne cette saison avec le Real, il s’est imposé au fil des matchs comme une pièce maitresse de l’attaque du club madrilène, brillant par ses qualités techniques remarquables, sa finesse et ses atouts offensifs qui lui permettent de faire souvent la différence.

