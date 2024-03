Walid Regragui fait taire les rumeurs concernant Hakim Ziyech et Brahim Diaz

Walid Regragui a démenti les rumeurs selon lesquelles il y aurait des tensions entre Hakim Ziyech et Brahim Diaz, indiquant être surpris par ces allégations.

Lors de la conférence de presse tenue ce lundi en marge du match Maroc-Mauritanie, le sélectionneur national a précisé : «Ziyech est le capitaine lors de ce stage de préparation. Ce joueur donne toujours l’impression qu’il est dur et réservé. Mais en réalité, c’est le premier qui prend l’initiative pour intégrer les nouveaux joueurs convoqués dans l’équipe. C’est ce qu’il a fait d’ailleurs avec Brahim Diaz. Les grands joueurs s’entendent toujours bien. Ziyech et Diaz entretiennent une bonne relation et souhaitent écrire l’histoire avec le Maroc ».

Rappelons que les Lions de l’Atlas croisent le fer mardi avec la Mauritanie pour le compte des préparatifs de la CAN 2025 et des éliminatoires du Mondial 2026.

H.M.