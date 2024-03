Premier League: Nottingham Forest fait appel du retrait de points

Par LeSiteinfo avec MAP

Le club anglais de Nottingham Forest a annoncé lundi avoir fait appel contre la sanction de quatre points reçue pour avoir enfreint les règles financières de la Premier League.

« Nottingham Forest peut confirmer qu’un recours a été déposé contre la sanction de quatre points imposée par la Commission au sujet de l’infraction du club aux règles de rentabilité et de viabilité de la Premier League », a écrit le club dans un bref communiqué sur son site. Quatre points ont été retirés le 18 mars dernier au champion d’Angleterre 1978 et double champion d’Europe (1979, 1980) pour avoir dépassé de 34,5 millions de livres le plafond des pertes financières autorisées, fixé à 61 millions de livres dans son cas, selon la Premier League.

En application de cette sanction, Forest a glissé de la 17e à la 18e place, devenant relégable. Le règlement de la ligue stipule que toute procédure d’appel doit « se terminer au plus tard et si possible avant le 24 mai », soit cinq jours après la fin de la saison.

C’est le deuxième club de Premier League sanctionné cette saison pour raisons financières après Everton, qui a écopé d’un retrait initial de dix points en novembre, réduit à six en appel en février.

S.L.