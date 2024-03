Hicham Dmii, entraîneur de la sélection du Bahreïn

Par LeSiteinfo avec MAP

La Fédération de Bahreïn se prépare à annoncer officiellement son accord avec l’entraîneur marocain Hicham Dmii pour superviser l’équipe olympique, remplaçant le Croate Dario Basic.

Cet accord est assorti d’objectifs spécifiques, notamment la préparation de l’équipe bahreïnie à concourir pour une place de qualification aux Jeux Olympiques de 2028 pour la première fois de son histoire, après son échec à atteindre les Jeux Olympiques de Paris qui se dérouleront l’été prochain.

L’équipe olympique de Bahreïn était dans un groupe comprenant le Japon, le Pakistan et la Palestine, et s’est classée troisième avec quatre points, derrière l’équipe du Japon qui a décroché la seule place de qualification du groupe quatre, tandis que l’équipe de Palestine était deuxième et le Pakistan quatrième.

La Fédération de Bahreïn compte sur l’entraîneur Dmii pour mener l’équipe à la Coupe d’Asie et préparer une équipe capable de se qualifier aux Jeux Olympiques de 2028.

L’équipe de Bahreïn n’a jamais participé aux Jeux Olympiques. Son meilleur résultat est un sacre dans la coupe du golfe des moins de 23 ans en 2013.