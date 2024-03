Date de la CAN 2025: Fouzi Lekjaa fait une annonce

Fouzi Lekjaa s’est exprimé concernant la date de la CAN 2025 qui aura lieu au Maroc. Dans une déclaration au journal espagnol Marca, le président de la FRMF a assuré : «Ce qui est certain, c’est que la prochaine édition de la Coupe d’Afrique des Nations ne se déroulera pas en même temps que le Mondial des clubs, prévu du 15 juin au 13 juillet 2025».

Selon Lekjaa, plusieurs joueurs africains seront occupés par le Mondialito, à l’instar d’Achraf Hakimi, Brahim Diaz et Mohamed Salah. «La CAN 2025, lors de laquelle nous veillerons à célébrer le football africain de la plus belle des manières, aura donc lieu après la Coupe du monde des clubs. Les dates seront décidées par la suite», a tranché le président.

Rappelons que la FRMF avait annoncé, en février dernier, que la Coupe d’Afrique des Nations 2025, dont l’organisation a été attribuée au Maroc, aura lieu en été. L’annonce avait été faite dans le communiqué où elle indique avoir renouvelé sa confiance en Walid Regragui malgré l’élimination précoce de la CAN 2023.

H.M.