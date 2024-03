Ammouta de retour au WAC ? Bernaki tranche

Plusieurs rumeurs circulent ces dernières heures selon lesquelles le Wydad de Casablanca est parvenu à un accord avec Houcine Ammouta pour prendre les rênes de l’équipe en remplacement de Faouzi Benzarti.

Contacté par Le Site info, Abdelmajid Bernaki a balayé ces rumeurs d’un revers de main. «Ces allégations sont totalement fausses. Aucun accord n’a été trouvé avec Ammouta», a tranché le président par intérim. On apprend par ailleurs que les dirigeants du WAC ont écarté le coach marocain de la liste des entraîneurs potentiels vu qu’il compte poursuivre l’aventure avec la sélection de la Jordanie.

Rappelons que le Wydad de Casablanca est toujours en quête d’un entraîneur après le départ de Faouzi Benzarti à cause des mauvais résultats. Selon des informations de Le Site info, certains entraîneurs, approchés par le WAC, ont exprimé leur inquiétude à cause de la situation actuelle du club et préfèrent prendre les commandes de l’équipe à la fin de la saison sportive.

«Il s’agit d’une phase transitoire pour le club. Tous les entraîneurs potentiels craignent d’échouer au Wydad et souhaitent donc ne pas signer immédiatement. Ils souhaitent attendre la tenue des assemblées générales et l’élection d’un nouveau président avant de s’engager», apprend-t-on.

A noter que plusieurs CV sont en train d’être étudiés. Aujourd’hui, cinq noms potentiels figurent sur la liste pour le poste d’entraîneur. Il s’agit de Pitso Mosimane, Tarek Mustapha, René Weiler, Carlos Queiros et Adil Ramzi. Selon une source de Le Site info, le bureau dirigeant du WAC a déjà contacté certains de ces entraîneurs, précisant toutefois que le choix n’a pas encore été tranché. «Les dirigeants prennent leur temps afin de choisir le bon entraîneur capable de sortir le club de sa crise et de préparer l’équipe pour la prochaine saison», indique-t-on.

H.M.