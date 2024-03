Un géant d’Italie revient à la charge pour Youssef En-Nesyri

L’AC Milan est toujours intéressé par Youssef En-Nesyri et souhaite s’attacher ses services lors du prochain mercato estival.

A cause de sa crise financière, le FC Séville serait prêt à céder l’international marocain si le club italien formule une bonne offre, à en croire le site «Football Espana». Et d’ajouter que les dirigeants de l’AC Milan s’apprêtent à faire une offre officielle pour En-Nesyri dans le but de renforcer la ligne offensive de l’équipe. Toutefois, le club aura de la concurrence vu que l’international marocain intéresse plusieurs autres formations comme West Ham, la Juventus ou encore Wolverhampton.

De son côté, Youssef En-Nesyri a tranché pour son avenir. Selon plusieurs médias espagnols, le Marocain souhaite quitter le FC Séville en fin de saison et l’a déjà annoncé aux dirigeants du club andalous.

En-Nesyri est donc prêt à étudier toutes les offres qui lui seront formulées dans le but d’explorer de nouveaux horizons après des années de bons et loyaux services le FC Séville. Le club espagnol sera d’ailleurs obligé d’entamer les négociations pour l’une des offres afin d’éviter un départ gratuit de l’attaquant en 2025.