Les Lions de l’Atlas célèbrent l’anniversaire de Hakim Ziyech (VIDEO)

Hakim Ziyech a célébré son 31ème anniversaire mardi pendant le stage de préparation qui se tient actuellement au complexe Mohammed VI de Maâmora, en marge des matchs amicaux face à l’Angola et à la Mauritanie.

L’international marocain a soufflé les bougies en présence de l’ensemble des Lions de l’Atlas, de Walid Regragui et du staff technique. Ziyech a même profité de l’occasion pour prononcer un petit discours, sous les applaudissements des joueurs dont Brahim Diaz, Eliesse Ben Seghir et Youssef Lakhdim et Ilias Akhomach, convoqués pour la première fois en sélection.

Rappelons par ailleurs que Walid Regragui tient ce jeudi une conférence de presse en marge du match qui opposera, vendredi prochain, les Lions de l’Atlas à l’Angola pour le compte des préparatifs de la CAN 2025 et des éliminatoires du Mondial 2026.

Dans un communiqué, la FRMF précise que la conférence aura lieu au grand stade d’Agadir à partir de 21h30 et sera suivie d’une séance d’entraînement ouverte aux médias pendant les 15 premières minutes. «La conférence de presse du coach de l’Angola, Pedro Gonçalves, aura lieu à 21 heures», ajoute la Fédération.

Le coup d’envoi du match Maroc-Angola sera donné à 22 heures.

H.M.