Eliesse Ben Seghir : «Voici pourquoi j’ai choisi le Maroc»

Eliesse Ben Seghir a été convoqué par Walid Regragui pour le prochain match des Lions de l’Atlas en marge des amicaux face à l’Angola et à la Mauritanie.

Lors d’une conférence de presse tenue ce vendredi, le milieu de l’AS Monaco, tout juste âgé de 19 ans, s’est expliqué sur son choix.

«J’ai la chance de pouvoir jouer pour deux grandes nations du football : la France et le Maroc. C’est un choix murement réfléchi. J’ai pris cette décision il y a à peu près un mois, après mon retour de blessure. C’est aussi une délivrance», a confié Ben Seghir.

Et d’ajouter : « J’ai fait ce choix par rapport à mes racines. Mes deux parents sont Marocains. Et les racines l’ont emporté. La FFF a essayé de me garder, mais j’assume ce choix. Pourquoi attendre quand on sait ce qu’on veut ? Quand l’équipe du Maroc t’appelle, c’est difficile de refuser. Walid Regragui m’a présenté un magnifique projet et m’a montré l’amour qu’il portait pour moi et l’envie du pays de m’avoir. C’est mon origine».

Ben Seghir a également confié qu’il a assisté aux matchs de la CAN U23, tenue au Maroc, et a été impressionné par l’engouement des Marocains pour le football.

