Coupe de France : le coach marocain Ahmed Kantari qualifie Valenciennes en demi-finale

Nommé en décembre 2023 à la tête du club de Valenciennes, le jeune entraîneur marocain de 38 ans Ahmed Kantari, a réalisé l’exploit de qualifier Valenciennes en demi-finale de la Coupe de France après sa victoire aux tirs aux buts face à Rouen (1-1, 4-2 a.p).

Valenciennes rejoint donc Lyon et attend le vainqueur des deux matchs entre Le Puy Foot-Rennes et PSG-Nice. Pour rappel, avant d’être entraîneur, Ahmed Kantari a été défenseur de Valenciennes entre l’année 2016 et 2019.