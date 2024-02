Sidi Ali Unlock Team écrit l’histoire en participant au Tour de Cyclisme de Colombie

L’Union Sportive de Casablanca (USC) – Sidi Ali Unlock, le club de cyclisme marocain, est ravi d’annoncer sa participation historique au prestigieux Tour de Cyclisme de Colombie, qui a eu lieu du 6 au 11 février 2024. C’est la première fois que le club marocain participe à cette compétition emblématique, marquant ainsi une étape importante dans l’histoire du cyclisme marocain et démontrant son engagement à se hisser au plus haut niveau international.

Le Tour de Cyclisme de Colombie est reconnu comme l’une des compétitions les plus difficiles et exigeantes du monde du cyclisme. La décision du club marocain de participer à cet événement témoigne de sa détermination à relever des défis majeurs et à rivaliser avec les meilleurs cyclistes du monde.

La Sidi Ali Unlock Team a déjà démontré ses talents et sa passion pour le cyclisme lors de précédentes compétitions nationales et internationales et surtout en reportant la victoire de l’Africa tour en 2023. Cette participation au Tour de Cyclisme de Colombie est une opportunité inestimable pour les membres du club de mettre en valeur leurs compétences et de représenter fièrement le Maroc sur la scène internationale.

Le président Marouane Ait Oufkir exprime sa gratitude envers tous les membres du club, les entraîneurs, les sponsors et les partenaires qui ont soutenu cette aventure. Leur dévouement et leur soutien ont été essentiels pour rendre cette participation possible et pour permettre au club de réaliser son rêve de participer à une compétition aussi prestigieuse.

En plus de cette participation, le club vise à participer au Tour de France dans les années à venir, démontrant ainsi son ambition de se mesurer aux meilleurs cyclistes de la planète.

Le club est également heureux d’annoncer sa participation au Tour du Maroc, qui se tiendra du 31 mai au 9 juin. Cet événement national permettra au club de représenter fièrement le Maroc et de rivaliser avec d’autres équipes talentueuses.

De plus, il convient de noter que la Sidi Ali Unlock Team a déjà participé à l’Africa Tour, une compétition continentale de renom. Cette expérience précédente a permis au club de se confronter à des adversaires de haut niveau et de se faire remarquer dans le monde du cyclisme.

Le club est déterminé à continuer de s’illustrer dans les compétitions internationales et à porter haut les couleurs du Maroc. Nous sommes impatients de suivre les exploits de l’USC – Sidi Ali Unlock team lors de leurs futures participations.