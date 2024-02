La légende allemande Andreas Brehme n’est plus

Par LeSiteinfo avec MAP

L’Allemand Andreas Brehme, buteur décisif en finale du Mondial 1990 à Rome contre l’Argentine (1-0), est mort dans la nuit de lundi à mardi à l’âge de 63 ans, a indiqué mardi le Bayern Munich.

« Le Bayern est profondément bouleversé par la mort soudaine d’Andreas Brehme (…) Nous garderons toujours Andreas Brehme dans notre cœur », a relevé le club bavarois, où Brehme a évolué au cours de sa carrière. La cause de sa mort n’est pas précisée dans le communiqué du club.

Passé notamment par le Bayern Munich et l’Inter Milan durant sa carrière, le natif d’Hambourg aura surtout marqué de son empreinte l’histoire de la Nationalmannschaft (86 sélections, 8 buts).

Après avoir pris part aux Coupes du monde de 1982 et 1986, il remporte l’édition de 1990 en Italie, inscrivant l’unique but de la finale face à l’Argentine, sur penalty (1-0). Adroit des deux pieds et capable d’évoluer un cran plus haut, dans l’entrejeu, l’Allemand aura également glané la Coupe de l’UEFA 1991 avec l’Inter.

S.L.