Botola (19e journée) : les matchs à suivre ce week-end

Par LeSiteinfo avec MAP

La 19è journée de la Botola Pro D1 « Inwi », prévue de vendredi à dimanche, sera marquée par des matchs aux enjeux différents aussi bien en haut qu’en bas du classement.

Le premier match au menu de cette journée opposera, ce vendredi, le FUS Rabat, 4è de la Botola avec 28 points, au Hassania d’Agadir (10è, 20 pts). Le club rbati se déplacera à Agadir avec l’ambition de décrocher les 3 points de la victoire qui pourraient lui assurer une place au podium en cas d’un faux pas de la Renaissance Berkane face au Wydad Casablanca.

Dans un duel au sommet, la RS Berkane (3è, 30 pts) et le Wdydad (4è, 28 pts), qui sont à la recherche d’un second souffle au championnat, tenteront de retrouver une bonne dynamique, après une série de résultats mitigés qui les a éloignés de la tête du classement.

De leur côté, le Magherb Fès (8è, 22 pts) et la Renaissance Zemamra (12è, 19 pts), s’affronteront avec la volonté de rebondir après leur défaite, lors de la dernière journée, face respectivement au Raja Casablanca et à l’AS FAR.

Le Raja, co-leader de la Botola avec l’AS FAR, avec 40 pts, sera animé par la volonté de poursuivre sa série victorieuse à l’occasion de son déplacement chez l’Union Touarga (6è, 25 pts) qui espère, pour sa part, continuer à signer des résultats positifs et se rapprocher davantage du haut du classement.

L’AS FAR, tenant du titre, qui sera opposé au Mouloudia Oujda (10è, 20 pts), aura également la victoire dans le viseur pour continuer d’occuper le fauteuil de leader, face à un adversaire qui souhaite avancer dans le classement et s’éloigner de la zone de turbulences.

Le choc du bas du classement mettra aux prises la lanterne rouge, le Youssoufia Berrechid, qui a 13 pts à son actif, à l’avant-dernier, l’Ittihad Tanger (15 pts). Les deux équipes, qui devront se ressaisir pour éviter la relégation en fin de saison, n’ont d’autre choix que la victoire dans cette rencontre.

Voici le programme de la 19è journée:

Vendredi 16 février:

20h00: Hassania Agadir – FUS Rabat

Samedi 17 février:

16h00: Olympic Safi – Jeunesse Salmi

18h00: Maghreb Fès – Renaissance Zemamra

Wydad Casablanca – Renaissance Berkane

20h00: Union Touarga – Raja Casablanca

Dimanche 18 février:

16h00: Youssoufia Berrechid – Ittihad Tanger

18h00: AS FAR – Mouloudia Oujda

20h00: Moghreb Tétouan – Chabab Mohammedia