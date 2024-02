Les joueurs de la Jordanie accueillis en héros à Amman

Les joueurs de la sélection jordanienne de football et leur staff ont eu droit à un accueil triomphal, lundi soir à Amman, à leur retour dans le pays en provenance du Qatar où ils ont réalisé un exploit inédit en accédant, pour la première fois de leur histoire, à la finale de la Coupe d’Asie des nations.

Les festivités ont commencé à la sortie de l’aéroport international Reine Alia où d’immenses foules des supporters se sont amassées pour accueillir leurs héros, mais aussi tout au long de l’itinéraire emprunté par le convoi de la délégation officielle jusqu’au centre-ville, à bord d’un bus découvert, sur une trentaine de kilomètres.

Les principales artères de la capitale ont été parées des couleurs nationales et le gouvernement a décrété un après-midi libre dans les administrations publiques, le secteur privé et les écoles, afin de permettre à tous les Jordaniens d’aller à la rencontre de leurs champions.

La soirée a atteint son apogée avec l’entrée des joueurs au stade international d’Amman, archicomble, où des milliers de fans les attendaient depuis des heures, sur des rythmes de musique populaire, de chants patriotiques et de la fanfare militaire.

Les joueurs, leur entraîneur Houcine Ammouta et l’ensemble du staff ont été invités sur une estrade montée sur la pelouse pour la circonstance, sous les applaudissements chaleureux des spectateurs qui ont voulu, à gorges déployées, les féliciter pour leur performance, les remercier pour les moments de joie et de bonheur qu’ils leur ont procuré et les pousser vers davantage d’exploits.

Le drapeau marocain a flotté sur la tribune tout au long de la cérémonie.

La sélection jordanienne a perdu en finale de la Coupe d’Asie face au Qatar, pays hôte, qui s’est imposé sur le score de 3 buts à 1, conservant ainsi son titre remporté en 2019 aux Emirats arabes unis.

Les protégés du coach marocain Houcine Ammouta ont créé la sensation lors de cette compétition, parvenant à conquérir le cœur et la confiance de tout un peuple et une grande sympathie hors des frontières.

Sur le chemin vers la finale, les Nashama ont notamment écarté, aux tours à élimination directe, respectivement l’Irak (3-2), le Tadjikistan (1-0) et la Corée (2-0), après avoir achevé la phase de groupes en tant que l’une des meilleures troisièmes équipes du 1er tour.

Après son exploit à Doha, la Jordanie doit relever un autre défi de taille, à savoir assurer sa présence pour la première fois aux phases finales d’une coupe du monde (Mondial-2026).

S.L.