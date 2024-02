CAN 2023: pourquoi Redouane Jiyed n’officiera plus la petite finale ?

Redouane Jiyed avait été choisi pour arbitrer le match de classement de la CAN 2023, entre la RD Congo et l’Afrique du Sud. Quelques heures avant le coup d’envoi de la rencontre, les Marocains ont été surpris par la décision de la CAF de le remplacer par l’Ethiopien Bamlak Tessema.

Selon l’instance africaine, Jiyed ne pourra pas arbitrer la rencontre pour des raisons de santé. Mais d’après plusieurs médias sportifs, l’arbitre marocain aurait refusé d’officier la petite finale vu qu’il aspirait à arbitrer la finale prévue dimanche, et qui opposera la Côte d’Ivoire au Nigeria. Jiyed aurait d’ailleurs exprimé sa colère et sa déception, estimant avoir été lésé à plusieurs reprises pendant les grands événements continentaux et internationaux

Au Mondial 2022 par exemple, Jiyed a été sélectionné par la FIFA pour être à l’assistance vidéo et n’avait pas été retenu pour faire partie des arbitres centraux.

H.M.