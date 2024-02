Wydad: le message d’adieu de Yahya Attiat Allah (PHOTO)

Yahya Attiat Allah a rejoint le FK Sotchi après des années de bons et loyaux services au sein du Wydad de Casablanca.

Sur son compte Instagram, le joueur s’est fendu d’un long message pour faire ses adieux aux supporters des Rouge et Blanc. «Le temps est passé et des années se sont écoulées avec un seul objectif : glaner des titres avec le Wydad, ce club qui m’a fait confiance. J’ai tout donné pour le maillot et je n’ai pas lésiné sur les efforts pour remporter des titres. Je ne pourrai jamais être ingrat. J’ai gagné plusieurs titres avec le WAC, j’ai été convoqué en sélection nationale et j’ai atteint les demi-finales de la Coupe du monde grâce au soutien de la famille des supporters, des joueurs, des entraîneurs et des staffs techniques», a confié Attiat Allah.

Et d’ajouter : «Je remercie toutes les composantes du club, techniques et médicales, et le grand public qui m’a toujours soutenu et encouragé. Je n’oublierai jamais la période que j’ai vécue au sein du Wydad et j’en garderai de très bons souvenirs. Je vous souhaite beaucoup de succès à l’avenir».

H.M.