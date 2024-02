VIDEO : accusé de viol, l’ex-joueur Daniel Alves risque jusqu’à douze ans de prison

Incarcéré depuis le 20 janvier 2023, Dani Alves a comparu ce lundi devant le tribunal de Barcelone. L’ex-latéral du FC Barcelone et du FC Séville a passé plus d’un an en détention provisoire avant de comparaître aujourd’hui. Il est accusé de viol par une jeune femme de 23 ans pour des faits qui datent du 30 décembre 2022 lors d’une soirée à la boîte de nuit, Le Sutton. Il risque jusqu’à 12 ans de prison.

Pour rappel, avec 43 titres gagnés au cours de sa carrière professionnelle, Dani Alves (40 ans) est l’un des joueurs les plus titrés de l’histoire du football. Il fait partie des joueurs qui ont participé à la génération historique du FC Barcelone sous les commandes de Pep Guardiola.