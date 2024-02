La CAN 2025, prévue au Maroc, n’aura pas lieu en hiver

La Coupe d’Afrique des Nations 2025, dont l’organisation a été attribuée au Maroc, aura lieu en été. C’est ce qu’a annoncé la FRMF lors du communiqué où elle indique avoir renouvelé sa confiance en Walid Regragui malgré l’élimination précoce de la CAN 2023.

«Fouzi Lekjaâ a appelé à poursuivre le travail et à multiplier les efforts afin de donner à la sélection nationale la place qu’elle mérite et rendre fiers les supporters marocains lors des prochaines échéances sportives, dont les éliminatoires du Mondial 2026 et la prochaine CAN qui aura lieu l’été 2025 dans le Royaume», précise l’instance.

Rappelons que le président de la FRMF a tenu plusieurs réunions avec Walid Regragui après la participation des Lions de l’Atlas à la CAN 2023 et leur élimination dès les huitièmes de finale face à l’Afrique du Sud. Selon un communiqué de la FRMF, l’instance a décidé de renouveler sa confiance en Walid Regragui qui sera finalement maintenu à son poste de sélectionneur.

Lors de ces réunions, le sélectionneur national a dressé son bilan après la participation à la CAN et soulevé les lacunes constatées pendant ce séjour en Côte d’Ivoire

« La FRMF apporte tout son soutien à Walid Regragui et met à sa disposition tous les moyens nécessaires pour hisser le football national. La Fédération remercie également les supporters marocains s’étant déplacés en Côte d’Ivoire pour leur amour de la patrie et leur sacrifice, les appelant à davantage d’engagement envers la sélection pour les prochaines échéances», conclut le communiqué.

H.M.